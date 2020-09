Ecco Pi Earth, un nuovo esopianeta con un’orbita di 3,14 giorni (Di martedì 22 settembre 2020) (Foto: NASA, ESA, and L. Hustak, J. Olmsted, D. Player and F. Summers/STScI)Roccioso, grande quanto la Terra, ma con una superficie bollente. È il nuovo esopianeta scoperto dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), appena battezzato Pi Earth (π Earth). Il pianeta, infatti, gira intorno alla sua stella ogni 3,14 giorni, un periodo che ricorda il valore del famoso pi greco (π), costante matematica che indica il rapporto tra il perimetri di un cerchio e il suo diametro. Per scoprirlo i ricercatori si sono serviti dei dati raccolti nel 2017 dalla missione K2 di Kepler, il telescopio spaziale della Nasa e di Speculoos (The Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars), una rete di quattro telescopi spaziali situati nel deserto di Atacama, in Cile. “Il ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) (Foto: NASA, ESA, and L. Hustak, J. Olmsted, D. Player and F. Summers/STScI)Roccioso, grande quanto la Terra, ma con una superficie bollente. È ilscoperto dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), appena battezzato Pi(π). Il pianeta, infatti, gira intorno alla sua stella ogni 3,14, un periodo che ricorda il valore del famoso pi greco (π), costante matematica che indica il rapporto tra il perimetri di un cerchio e il suo diametro. Per scoprirlo i ricercatori si sono serviti dei dati raccolti nel 2017 dalla missione K2 di Kepler, il telescopio spaziale della Nasa e di Speculoos (The Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars), una rete di quattro telescopi spaziali situati nel deserto di Atacama, in Cile. “Il ...

bastaCasta : RT @microsoftitalia: Come stiamo lavorando per proteggere il nostro pianeta? Ecco i numeri: - chiaram : RT @microsoftitalia: Come stiamo lavorando per proteggere il nostro pianeta? Ecco i numeri: - AGICTechnology : RT @microsoftitalia: Come stiamo lavorando per proteggere il nostro pianeta? Ecco i numeri: - dr_mattia : RT @microsoftitalia: Come stiamo lavorando per proteggere il nostro pianeta? Ecco i numeri: - roberta_aspesi : RT @microsoftitalia: Come stiamo lavorando per proteggere il nostro pianeta? Ecco i numeri: -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Earth Ecco Pi Earth, un nuovo esopianeta con un orbita di 3,14 giorni Wired.it National Geographic Festival delle Scienze Digital: ecco gli appuntamenti dal 21 al 25 settembre

Un programma sempre più ricco e affascinante, per scoprire come riciclare “l’irriciclabile”, perché un fisico nucleare ama (e consiglia) Dante e quanto l’intelligenza artificiale sta riuscendo (con su ...

EELS: a ottobre il nuovo album “Earth To Dora”

Nelle scorse settimane gli Eels di Mark Oliver Everett erano tornati a farsi sentire a sorpresa pubblicando la bellezza di due singoli inediti, Baby Let’s Make It Real e Who Say You Are, senza però da ...

Un programma sempre più ricco e affascinante, per scoprire come riciclare “l’irriciclabile”, perché un fisico nucleare ama (e consiglia) Dante e quanto l’intelligenza artificiale sta riuscendo (con su ...Nelle scorse settimane gli Eels di Mark Oliver Everett erano tornati a farsi sentire a sorpresa pubblicando la bellezza di due singoli inediti, Baby Let’s Make It Real e Who Say You Are, senza però da ...