E De Magistris vende fumo | “Sarò il mister del futuro sindaco” Ma ormai è fuori gioco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non si arrende. Disperatamente Luigi detenta di stare ancora nella partita politica. Non essendo riuscito a giocare quella delle regionali, prova a ritagliarsi ancora un ruolo e di primo piano sulle comunali. Sventolando prossimi annunci, con un nome ed un progetto politico per stare al tavolo della trattativa, cercando dire al migliore offerente una forza elettorale che in realtà èsvanita. “Sarò protagonista come allenatore e non come gicatore” dichiara a pochi minuti dai risultati che vedono il suo rivale Vincenzo De Luca stravincere sulla Campania e già pronto a puntare su Palazzo San Giacomo. La settimana prossima il sindaco di Napolia fine mandato farà il nome – come ripete da giorni – ...