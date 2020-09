Anche Luciano Moggi è sicuro: “Ormai Arkadiusz Milik non può più giocare a Napoli” (Di martedì 22 settembre 2020) Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosi Anche sugli azzurri. “Pirlo? Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ora tutti faranno la differenza rispetto alla squadra di Sarri. Secondo me è presto per fare paragoni, però da come si esprime la squadra in campo penso che stia parlando molto con loro. Sicuramente Juventus e Napoli hanno giocato con Sampdoria e Parma, bisogna considerare Anche gli avversari”. “Pirlo ha messo ad esempio due centrocampisti davanti alla difesa. Dzeko-Milik si sblocca da sola, serve solo avere un po’ di pazienza. Ormai Milik non può più giocare a Napoli. La Juventus lo scorso anno viveva con le giocate dei ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 22 settembre 2020), ex dirigente del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosisugli azzurri. “Pirlo? Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ora tutti faranno la differenza rispetto alla squadra di Sarri. Secondo me è presto per fare paragoni, però da come si esprime la squadra in campo penso che stia parlando molto con loro. Sicuramente Juventus e Napoli hanno giocato con Sampdoria e Parma, bisogna consideraregli avversari”. “Pirlo ha messo ad esempio due centrocampisti davanti alla difesa. Dzeko-si sblocca da sola, serve solo avere un po’ di pazienza. Ormainon può piùa Napoli. La Juventus lo scorso anno viveva con le giocate dei ...

Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosi anche sugli azzurri. “Pirlo? Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ...

Gira il vento dell’ottimismo intorno alla squadra, anche se il presidente del Consorzio Luciano Amadori sottolinea il fatto che la società, allo stato dell’arte, è fuori di 600mila euro. Forse perché ...

Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosi anche sugli azzurri. “Pirlo? Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ...Gira il vento dell’ottimismo intorno alla squadra, anche se il presidente del Consorzio Luciano Amadori sottolinea il fatto che la società, allo stato dell’arte, è fuori di 600mila euro. Forse perché ...