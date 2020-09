Will & Grace: nel 1998 il primo episodio (Di lunedì 21 settembre 2020) Era il 21 settembr 1998 e alle 21 sulla NBC debuttava una nuova commedia: Will & Grace. All’epoca l’Hollywood Reporter scriveva “È stato detto che praticamente ogni premessa comica è stata esplorata. Alcune molte volte. È probabile, però, che non c’è mai stata una commedia su un uomo gay e una donna eterosessuale che sono migliori amici e coinquilini. Fino ad ora. Lo scenario in Will & Grace garantiscce di far impazzire tutti i super moralisti. Condannano lo spettacolo per la sua convalida dello stile di vita gay o lo lodano per la sua dimostrazione di astinenza sessuale?“ Will & Grace – Il primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Era il 21 settembre alle 21 sulla NBC debuttava una nuova commedia:. All’epoca l’Hollywood Reporter scriveva “È stato detto che praticamente ogni premessa comica è stata esplorata. Alcune molte volte. È probabile, però, che non c’è mai stata una commedia su un uomo gay e una donna eterosessuale che sono migliori amici e coinquilini. Fino ad ora. Lo scenario ingarantiscce di far impazzire tutti i super moralisti. Condannano lo spettacolo per la sua convalida dello stile di vita gay o lo lodano per la sua dimostrazione di astinenza sessuale?“– Il...

