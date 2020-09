Trading con i Cfd | come funziona e quali sono le migliori piattaforme

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl mondo dei CFD offre numerosi vantaggi per i trader che abbiano almeno una base di formazione e la voglia di provare qualcosa di “diverso”. Requisiti di margine sicuramente più bassi, accesso semplice ai mercati globali, nessuna regola sul genere del day. Le commissioni tra l’altrominime o nulle. L’unica pecca è l’elevato livello di perdite, in certi casi; ma anche il pagamento di uno spread per entrare e uscire dalle posizioni. Non è sempre così ma può essere abbastanza costoso in determinati momenti. Per questo le autorità di molti paesi, che vigilano sugli strumenti e sui mercati finanziari, hanno posto alcune restrizioni sui CFD per proteggere gli investitori al dettaglio. La cosa migliore da fare rimane quella di scegliere un buon ...