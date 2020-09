Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti: ospiti, canale, orario e streaming (Di lunedì 21 settembre 2020) Tiki Taka ritorna con la nuova stagione di Serie A. Il programma televisivo di calcio, condotto negli scorsi anni da Pierluigi Pardo, quest’anno vedrà la conduzione di Piero Chiambretti. Il talk sportivo si preannuncia di assoluto livello fin dalla prima puntata in programma oggi, lunedì 21 settembre. Tra gli ospiti spiccano infatti l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. orario d’inizio fissato per le 23:40 su Italia Uno e disponibile in streaming su Mediaset Play. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)ritorna con la nuova stagione di Serie A. Il programma televisivo di calcio, condotto negli scorsi anni da Pierluigi Pardo, quest’anno vedrà la conduzione di Piero. Il talk sportivo si preannuncia di assoluto livello fin dalla prima puntata in programma oggi, lunedì 21 settembre. Tra glispiccano infatti l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.d’inizio fissato per le 23:40 su Italia Uno e disponibile insu Mediaset Play.

