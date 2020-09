Spal, infortunio al ginocchio destro per Di Francesco. Iniziata la terapia (Di lunedì 21 settembre 2020) La Spal ha comunicato le condizioni di Federico Di Francesco, che ha riportato un infortunio durante un’amichevole con l’Udinese di sabato scorso: “Durante la gara amichevole Udinese-Spal, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Di Francesco in uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportato lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato terapia conservativa”. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Laha comunicato le condizioni di Federico Di, che ha riportato undurante un’amichevole con l’Udinese di sabato scorso: “Durante la gara amichevole Udinese-, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Diin uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportato lesione di primo grado del collaterale mediale del. Il calciatore ha già iniziatoconservativa”. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta (riprogrammata per il prossimo 30 settembre), inizierà il suo camp ...

Lesione del collaterale mediale per l'attaccante della Spal ROMA (ITALPRESS) - Lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questa la diagnosi per Federico Di Francesco, infort ...

Brutta notizia per la Spal, dopo l’amichevole di sabato contro l’Udinese. Federico Di Francesco, come riportato tramite un comunicato ufficiale dal club ferrarese, ha infatti subito la lesione del ...

