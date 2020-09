Rossana Rossanda: “Il populismo trova spazio dove i partiti hanno fallito”. L’intervista del 2012 che parla ancora del presente (Di lunedì 21 settembre 2020) Proprio prima di un voto, domenica 20 settembre, è morta a 96 anni la giornalista Rossana Rossanda, cofondatrice del quotidiano Il Manifesto. Per ricordarla, riproponiamo un’intervista a Rossanda di Marco Berlinguer fatta dalla casa parigina della scrittrice e uscita su Pubblico, il quotidiano diretto da Luca Telese, sabato 17 novembre 2012. Rossana Rossanda vive a Parigi da tanti anni. Ha una casa sulla Senna: sulla Rive Gauche, naturalmente. La palazzina ottocentesca ha un’aura tutta particolare. Nel suo appartamento, mi racconta, c’era la tipografia di Colette. È in questo angolo di Parigi che arrivo per intervistarla. Le ho spiegato che abbiamo uno spazio particolare di racconto su Pubblico, che noi chiamiamo what’s left. Era ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Proprio prima di un voto, domenica 20 settembre, è morta a 96 anni la giornalista, cofondatrice del quotidiano Il Manifesto. Per ricordarla, riproponiamo un’intervista adi Marco Berlinguer fatta dalla casa parigina della scrittrice e uscita su Pubblico, il quotidiano diretto da Luca Telese, sabato 17 novembrevive a Parigi da tanti anni. Ha una casa sulla Senna: sulla Rive Gauche, naturalmente. La palazzina ottocentesca ha un’aura tutta particolare. Nel suo appartamento, mi racconta, c’era la tipografia di Colette. È in questo angolo di Parigi che arrivo per intervistarla. Le ho spiegato che abbiamo unoparticolare di racconto su Pubblico, che noi chiamiamo what’s left. Era ...

welikeduel : Grazie compagna Rossanda ?? - Einaudieditore : «Non sono mai stata populista: non lo può essere chi è venuto alla politica dal rifiuto del fascismo». Rossana Ross… - nzingaretti : Addio a Rossana Rossanda, la ragazza del secolo scorso. Ci ha insegnato il valore del dissenso e del pensiero criti… - 007Vincentxxx : RT @EmilioCarelli: ?? DA NON PERDERE OGGI! “Rossanda la ragazza eretica della sinistra” un ritratto da chi ha mosso i primi passi nel giorn… - gelso02 : RT @ilmanifesto: L'omaggio di @maurobiani a Rossana Rossanda per #ilmanifesto. -