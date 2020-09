Regionali, primo exit poll Rai (Di lunedì 21 settembre 2020) In attesa dei dati di scrutinio, riportiamo di seguito i risultati dei primi exit poll. In Veneto: Zaia (Centrodestra) al 72-76%; Lorenzoni (Centrosonistra) 16-20%; Enrico Cappelletti (M5s) 3-5%; Gadagnini (Civica) 0-2% In Liguria: Giovanni Toti (Centrodestra) 51-55%; Ferruccio Sansa (Centrosinistra) 38-42% In Toscana: Eugenio Giani (Centrosinistra) 43,5-47,5%; Susanna Ceccardi (Centrodestra) 40-44%; Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%: Tommaso Fattori (Civica) 2-4%. Nelle Marche: Francesco Acquaroli (Centrodestra) 47-51%; Maurizio Mangialardi (Centrosinistra) 34-38%; Gian Mario Mercorelli (M5s) 7-9%. In Campania: Vincenzo De Luca (Centrosinistra) 54-58%; Stefano Caldoro (Centrodestra) 23-27%; Valeria Ciarambino (M5s) 10,5-14,5%. In Puglia: testa a testa Raffaele Fitto ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 settembre 2020) In attesa dei dati di scrutinio, riportiamo di seguito i risultati dei primi. In Veneto: Zaia (Centrodestra) al 72-76%; Lorenzoni (Centrosonistra) 16-20%; Enrico Cappelletti (M5s) 3-5%; Gadagnini (Civica) 0-2% In Liguria: Giovanni Toti (Centrodestra) 51-55%; Ferruccio Sansa (Centrosinistra) 38-42% In Toscana: Eugenio Giani (Centrosinistra) 43,5-47,5%; Susanna Ceccardi (Centrodestra) 40-44%; Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%: Tommaso Fattori (Civica) 2-4%. Nelle Marche: Francesco Acquaroli (Centrodestra) 47-51%; Maurizio Mangialardi (Centrosinistra) 34-38%; Gian Mario Mercorelli (M5s) 7-9%. In Campania: Vincenzo De Luca (Centrosinistra) 54-58%; Stefano Caldoro (Centrodestra) 23-27%; Valeria Ciarambino (M5s) 10,5-14,5%. In Puglia: testa a testa Raffaele Fitto ...

