Regionali, aria di festa al comitato De Luca: pronto palco e maxi-schermo per la folla (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto C’è aria di festa al quartiere generale di Vincenzo De Luca alla stazione marittima di Napoli. Tanto che lo staff del governatore sta allestendo palco e maxischermo all’esterno della stazione Marittima. Si prevede una massiccia presenza di sostenitori e militanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto C’èdial quartiere generale di Vincenzo Dealla stazione marittima di Napoli. Tanto che lo staff del governatore sta allestendoall’esterno della stazione Marittima. Si prevede una massiccia presenza di sostenitori e militanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Voto delle regionali non è voto ideologico, è voto molto concreto. Toscana e Marche votano da cinquant'an… - 1Ultimo3 : Ecco perché è importante mettere supervisori a sorveglianza dei seggi, coinvolgendo anche i cittadini a fare la lor… - marcotrocu : Intanto sul fronte regionali pare ci sia aria di 4 a 2, a differenza di quello che pensavo.... - zazoomblog : Toscana aria di cambiamento? Picco di affluenza crollo al Sud per le regionali - #Toscana #cambiamento? #Picco - StefanZangrillo : Tra referendum e regionali tira brutta aria in casa 5 stelle, tanto che il Ministro allo Sport grillino #Spadafora… -