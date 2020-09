Referendum | D' Incà | ora spediti su riforma e l elettorale**

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il sì al referendum ha vinto. Voglio ringraziare tutti i cittadini che sono andati a votare e anche tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato ai seggi elettorali e hanno permesso che le operazioni di voto si svolgessero in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del Covid19. Con il consenso espresso dagli elettori in questo referendum si inaugura un nuovo metodo che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare". Lo scrive in un lungo post su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D';, commentando il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari. "Il "sì" alla riduzione del numero dei parlamentari, che dalla prossima legislatura passeranno dai 945 attuali a 600, è stato approvato con un'ampia maggioranza che permette finalmente a questa...