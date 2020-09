“Non è la D’Urso Live”: lite tra Alba Parietti e Cristina Collovati (Di lunedì 21 settembre 2020) Scontro tra Alba Parietti e Cristina Collovati a “Non è la D’Urso Live”. Sono volati insulti pesanti tra le due Che i selfie stiano sfuggendo di mano è pura realtà, ma arrivare ad insultarsi sembra un pochino esagerato, soprattutto quando avviene tra signore! E’ successo durante il programma “Non è la D’Urso live” su Canale … Questo articolo “Non è la D’Urso Live”: lite tra Alba Parietti e Cristina Collovati è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) Scontro traa “Non è la D’Urso Live”. Sono volati insulti pesanti tra le due Che i selfie stiano sfuggendo di mano è pura realtà, ma arrivare ad insultarsi sembra un pochino esagerato, soprattutto quando avviene tra signore! E’ successo durante il programma “Non è la D’Urso live” su Canale … Questo articolo “Non è la D’Urso Live”:traè stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

gossipblogit : Patrizia De Blanck è 'nipote di Benito Mussolini': la rivelazione choc a Live non è la d'Urso (video) - GizzzAaaa : @danielamartani @nzingaretti @danielamartani ma per andare negli studi di Canale Cinque non è obbligatorio fare il… - GlandeSaggio : Sto vedendo la replica di #XFactor Ma gente che sa cantare, non ridicola, senza storie tragiche/patetiche, no? Que… - infoitcultura : Live Non è la D’Urso anticipazioni, Barbara su De Blanck: “Rivelazioni choc” - infoitcultura : Anticipazioni e ospiti Live – Non è la D’Urso: in studio Asia Argento e figlia e ‘vip’ del ‘Grande Fratello’ -

Ultime Notizie dalla rete : “Non D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia