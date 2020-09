Napoli, torna “Space Apps”: la sesta edizione sarà virtuale (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPer il sesto anno consecutivo, Napoli sarà nella rete delle tantissime città di tutto il mondo (l’anno scorso sono state più di 200) che ospiteranno la sfida internazionale basata su un approccio di problem solving collaborativo e open-source. Come di consueto, sarà un weekend dedicato alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri, e i partecipanti lavoreranno in gruppo a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic Problem-Solver. Ci sono due grandi novità in questa edizione: innanzitutto, Space Apps sarà completamente virtuale. Alla luce delle attuali restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, tutti gli eventi locali, incluso quello di Napoli, si svolgeranno esclusivamente online per garantire ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPer il sesto anno consecutivo,sarà nella rete delle tantissime città di tutto il mondo (l’anno scorso sono state più di 200) che ospiteranno la sfida internazionale basata su un approccio di problem solving collaborativo e open-source. Come di consueto, sarà un weekend dedicato alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri, e i partecipanti lavoreranno in gruppo a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic Problem-Solver. Ci sono due grandi novità in questa: innanzitutto, Space Apps sarà completamente. Alla luce delle attuali restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, tutti gli eventi locali, incluso quello di, si svolgeranno esclusivamente online per garantire ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli torna Napoli. Torna il Premio Ambasciatore del sorriso, dedicato a Pulcinella – www.caserta24ore.it Caserta24ore IlMezzogiorno Quotidiano MORATA, Torna alla Juve: domani atteso a Torino

Alvaro Morata è sempre più vicino alla Juventus. Con l'Atletico Madrid sarebbero da sistemare gli ultimi dettagli sul prestito a 10 milioni con diritto di riscatto a 45. Un affare che ha preso il via ...

PARMA-NAPOLI (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI

Buongiorno a tutti i tifosi crociati; in “zona pranzo”, al Tardini, alla presenza non solo di mille tifosi ma anche del nuovo Presidente, Mr Krause, il Parma incomincia questo suo nuovo campionato e l ...

Allan, la moglie scrive una lettera: "Napoli, mi mancherai! Non è un addio, torneremo"

Nella serata di ieri Allan ha salutato i compagni del Napoli con una festa a Posillipo. Lettera della moglie hai napoletani. Allan Marques ha salutato i suoi compagni del Napoli in una festa in un ...

