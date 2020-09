Musetti-Gabashvili in tv | Challenger Forlì 2020 | data | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il programma del match tra Lorenzoe Tejmuraz, valevole per il primo turno del torneo ATPdi Forlì. Il giovane azzurro, dopo aver sconfitto Stan Wawrinka e Kei Nishikori agli Internazionali BNL d’Italia, proverà a dare continuità ai risultati di Roma nel torneo in Romagna. L’incontro, in programma martedì 22 settembresecondo incontro a partire dalle ore 10, non sarà trasmesso intv ma sarà visibile insu ATPTV. Sportface.it seguirà la sfida con una cronaca al termine.