L’albero di Natale (4-3-2-1) è impossibile in questo Napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo aver rotto l’anima per anni con il 4-3-3 (“la via maestra”, “la rosa del Napoli è perfetta per giocare così”, etc), adesso iniziano col 4-3-2-1 (o “albero di Natale“), modulo che consentirebbe a Insigne e Mertens di giocare alle spalle di Osimhen, senza rinunciare ai tre centrocampisti. Certo, nel calcio tutto è possibile/fattibile, tuttavia sarei curioso di chiedere e sapere chi, in un siffatto sistema di gioco, dovrebbe contenere (e inseguire lungo tutta la fascia) l’esterno sinistro basso avversario? Mertens a 33 anni (e che che da 4 anni a questa parte, giocando da attaccante centrale, ha ormai perso l’abitudine a fare su e giù per il campo)? O forse l’intermedio destro di centrocampo che, nel caso del Napoli, dovrebbe essere Fabian Ruiz, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo aver rotto l’anima per anni con il 4-3-3 (“la via maestra”, “la rosa delè perfetta per giocare così”, etc), adesso iniziano col 4-3-2-1 (o “albero di“), modulo che consentirebbe a Insigne e Mertens di giocare alle spalle di Osimhen, senza rinunciare ai tre centrocampisti. Certo, nel calcio tutto è possibile/fattibile, tuttavia sarei curioso di chiedere e sapere chi, in un siffatto sistema di gioco, dovrebbe contenere (e inseguire lungo tutta la fascia) l’esterno sinistro basso avversario? Mertens a 33 anni (e che che da 4 anni a questa parte, giocando da attaccante centrale, ha ormai perso l’abitudine a fare su e giù per il campo)? O forse l’intermedio destro di centrocampo che, nel caso del, dovrebbe essere Fabian Ruiz, ...

