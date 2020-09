India, crollo di un intero palazzo: 10 morti, decine di dispersi (Di lunedì 21 settembre 2020) In India, nel cuore della notte, crolla un intero palazzo di tre piani: 10 morti sul colpo, altre persone, invece, sono disperse nelle macerie. Tra l’Italia e l’India. Brutta nottata quella odierna, che ha visto coinvolte molte abitazioni: alcune di esse andate a fuoco, altre crollate di getto. Se in Italia, come nel vicentino o … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) In, nel cuore della notte, crolla undi tre piani: 10sul colpo, altre persone, invece, sono disperse nelle macerie. Tra l’Italia e l’. Brutta nottata quella odierna, che ha visto coinvolte molte abitazioni: alcune di esse andate a fuoco, altre crollate di getto. Se in Italia, come nel vicentino o … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : India crollo India: crolla edificio, 10 morti e 25 dispersi - Ultima Ora Agenzia ANSA Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio

residenziale di tre piani. Il crollo, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto prima dell’alba di lunedì a Bhiwandi, nella periferia della città. Oltre agli otto morti, hanno detto le autor ...

India: crolla edificio, 10 morti e 25 dispersi

(ANSA) - BIWANDI, 21 SET - Dieci persone sono morte e 25 si teme siano intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale di tre piani crollato poco prima dell'alba nell'India occidentale, a Bh ...

