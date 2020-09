“Ho controllo sulla sua mente”, dice Davide della fidanzata Serena. E Temptation Island rischia di chiudere (Di lunedì 21 settembre 2020) È bufera su Davide Varriale, per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di Temptation Island. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vita della sua fidanzata Serena. Parole inaccettabili, gridano dal web. E molti chiedono la squalifica. Temptation Island non è un programma in diretta, ma … L'articolo “Ho controllo sulla sua mente”, dice Davide della fidanzata Serena. E Temptation Island rischia di chiudere proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 settembre 2020) È bufera suVarriale, per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vitasua. Parole inaccettabili, gridano dal web. E molti chiedono la squalifica.non è un programma in diretta, ma … L'articolo “Hosua mente”,. Ediproviene da leggilo.org.

