Giornalismo in lutto | è morto Peppino Caldarola

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 21 settembre 2020)all’età di 74 anni. E’ stato parlamentare e direttore de ‘L’Unità’. ROMA –all’età di 74 anni. Come riportato dal Corriere della Sera, l’ex parlamentare e direttore de L’Unità era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Umberto I di Roma per l’aggravarsi delle sue condizioni. La sua scomparsa è stata accolta con molto dolore da tutto il mondo politico visto che in passato ha ricoperto anche il ruolo del Partito Comunista a Bari. In carriera ha trascorso due legislature in Parlamento con il Gruppo L’Ulivo. Chi eraNato a Bari il 9 aprile 1946, ...