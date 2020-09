Frenata Dzeko, la Juve vira su Morata (Di lunedì 21 settembre 2020) Il protrarsi della “telenovela” Milik-Dzeko ha evidentemente infastidito la Juventus che, alla ricerca di un attaccante da mettere il prima possibile a disposizione del tecnico Pirlo, rompe gli indugi e tornaca trattare l’acquisto di Alvaro Morata. Il Ds bianconero, Fabio Paratici, ha riallacciato in queste ultime ore i contatti con l’ Atletico Madrid per riportare l’attaccante spagnolo a Torino dopo l’esperienza biennale dal 2014 al 2016. I Colchoneros, in un primo momento avevano chiuso alla cessione, ora sarebbero disposti a trattare anche perché forti dell’ accordo con Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. La formula dovrebbe consistere in un prestito con diritto di riscatto ( 10 milioni più 45). Morata ha già espresso il proprio gradimento e non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Il protrarsi della “telenovela” Milik-ha evidentemente infastidito lantus che, alla ricerca di un attaccante da mettere il prima possibile a disposizione del tecnico Pirlo, rompe gli indugi e tornaca trattare l’acquisto di Alvaro. Il Ds bianconero, Fabio Paratici, ha riallacciato in queste ultime ore i contatti con l’ Atletico Madrid per riportare l’attaccante spagnolo a Torino dopo l’esperienza biennale dal 2014 al 2016. I Colchoneros, in un primo momento avevano chiuso alla cessione, ora sarebbero disposti a trattare anche perché forti dell’ accordo con Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. La formula dovrebbe consistere in un prestito con diritto di riscatto ( 10 milioni più 45).ha già espresso il proprio gradimento e non ...

