Flavia Vento e Biagio D’Anelli sono stati insieme? Il faccia a faccia a Mattino 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nella puntata di questa mattina, lunedì 21 settembre, di5, in studio con Federica Panicucci si è parlato di Grande Fratello Vip. Tra i tanti ospiti del salottino di Canale 5 ancheD’Anelli e la ex concorrente di questa quinta edizione. In studio si è aperto un vero scontro quando si è parlato del presunto flirt tra i due perché Emanuela Tittocchia ha affermato che fanno comunella e fanno finta di essersi amati in passato.D’Anelli è intervenuto affermando che si tratta di una amicizia e che entrambi si vogliono bene. Lacontinua ad affermare di essere casta da quattro anni. Ma come stanno davvero le cose?5,D’Anelli e ...