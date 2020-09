Firenze. Scattano le sanzioni per i Free tours: sono guide turistiche abusive (Di lunedì 21 settembre 2020) Offrono tour della città presentati come esperienze gratuite, ma svolgono di fatto un vero e proprio servizio di guida turistica abusiva. sono i cosiddetti ‘Free tours’, che dilagano in rete nelle principali città turistiche rimanendo finora di difficile inquadramento normativo e quindi difficili da sanzionare. Per questo, l’assessorato al Turismo ha demandato agli uffici la individuazione degli indirizzi necessari per consentire alla Polizia municipale di ricondurre il servizio ai casi sanzionabili ai sensi della legge regionale, a seguito di segnalazioni relative al tema dei controlli di questi fenomeni e del tipo di sanzioni che possono essere elevate in questi casi anche ai fini di una deterrenza efficace rispetto ai comportamenti messi in ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 settembre 2020) Offrono tour della città presentati come esperienze gratuite, ma svolgono di fatto un vero e proprio servizio di guida turistica abusiva.i cosiddetti ‘’, che dilagano in rete nelle principali cittàrimanendo finora di difficile inquadramento normativo e quindi difficili da sanzionare. Per questo, l’assessorato al Turismo ha demandato agli uffici la individuazione degli indirizzi necessari per consentire alla Polizia municipale di ricondurre il servizio ai casi sanzionabili ai sensi della legge regionale, a seguito di segnalazioni relative al tema dei controlli di questi fenomeni e del tipo diche posessere elevate in questi casi anche ai fini di una deterrenza efficace rispetto ai comportamenti messi in ...

Viagem_Italia : A #Firenze scattano le sanzioni per le #guideturistiche abusive. Spero che lo stesso sia fatto in tutta l'Italia, d… - studiocc75 : RT @rossisylvia3: Scattano le sanzioni per i ‘Free tours’: sono guide turistiche abusive | Città di Firenze ?@Anne_Hidalgo? @Elisabeth_Born… - sylvieconfpaca : RT @rossisylvia3: Scattano le sanzioni per i ‘Free tours’: sono guide turistiche abusive | Città di Firenze ?@Anne_Hidalgo? @Elisabeth_Born… - parisplurielles : RT @rossisylvia3: Scattano le sanzioni per i ‘Free tours’: sono guide turistiche abusive | Città di Firenze ?@Anne_Hidalgo? @Elisabeth_Born… - arrondo_yolanda : RT @rossisylvia3: Scattano le sanzioni per i ‘Free tours’: sono guide turistiche abusive | Città di Firenze ?@Anne_Hidalgo? @Elisabeth_Born… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Scattano 'Free tours', a Firenze scattano le sanzioni per le guide turistiche abusive 055firenze Renzi, Lotti e Nardella, a Firenze la sfida degli ex amici

A Firenze potrebbero scattare tre consiglieri del Pd, il quarto - cioè Mattei - potrebbe rientrare in consiglio solo se qualcuno dei tre dovesse diventare, come possibile, assessore. A chi è andata ...

“Far from the Madding Crowd”

Il Museo Marino Marini di Firenze ospita la community di fotografi Instagram di Igers Toscana per un inedito ‘Empty Museum’ Sabato 19 settembre, un gruppo instagramers e il Museo Marino Marini di Fire ...

A Firenze potrebbero scattare tre consiglieri del Pd, il quarto - cioè Mattei - potrebbe rientrare in consiglio solo se qualcuno dei tre dovesse diventare, come possibile, assessore. A chi è andata ...Il Museo Marino Marini di Firenze ospita la community di fotografi Instagram di Igers Toscana per un inedito ‘Empty Museum’ Sabato 19 settembre, un gruppo instagramers e il Museo Marino Marini di Fire ...