Fine della pausa estiva per il Gran Consiglio (Di lunedì 21 settembre 2020) I lavori riprenderanno questo pomeriggio. Sul tavolo il Consuntivo e la CPI per il caso dell'ex funzionario del DSS Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) I lavori riprenderanno questo pomeriggio. Sul tavolo il Consuntivo e la CPI per il caso dell'ex funzionario del DSS

borghi_claudio : @granieri_gianlu @fattoquotidiano Intravedono la fine della PACCHIA (milioni di garanzie statali, persone del loro… - Roma : In occasione della ricorrenza della Presa di #PortaPia che quest’anno celebra i suoi 150 anni si illumina il Mausol… - pdnetwork : 'Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” #RuthBaderGinsburg è stata una palad… - deva_devalou : RT @QuelloConLaCana: Questa è tra le meno conosciuta delle opere di Edward Hopper. L'ultima: 'Due commedianti' (1966) dove si dipinge assie… - iceTeaSince1856 : RT @Labellapassante: #ilModoMigliore per vedere come va a finire è osservare il comportamento della gente. Alla fine tutti si rivelano. -

Ultime Notizie dalla rete : Fine della Votare Sì al referendum non è la fine della democrazia. Sabella spiega perché Formiche.net Regionali: l’ Antimafia presenta 13 impresentabili

Sono 13 complessivamente i candidati alle Regionali che non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della co ...

Referendum, presidenti di seggio in fuga a Milano

Problema risolto, in extremis. Il Comune di Milano è riuscito a sostituire tutti i presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico mettendo in crisi la macchina amministrativa allestita per il ...

Accusato di aver avvelenato la nonna per derubarla dei gioielli di famiglia

Avrebbe messo del veleno nel caffè della nonna. Poi, quando l’anziana ha perso conoscenza, l’avrebbe depredata dei gioielli che indossava. Impossessandosi anche degli ori custoditi nei cassetti. Per f ...

Sono 13 complessivamente i candidati alle Regionali che non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della co ...Problema risolto, in extremis. Il Comune di Milano è riuscito a sostituire tutti i presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico mettendo in crisi la macchina amministrativa allestita per il ...Avrebbe messo del veleno nel caffè della nonna. Poi, quando l’anziana ha perso conoscenza, l’avrebbe depredata dei gioielli che indossava. Impossessandosi anche degli ori custoditi nei cassetti. Per f ...