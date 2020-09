Fausto Leali a rischio espulsione dal GF Vip: “Nero è il colore, negro la razza” (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) La lavata di capo ricevuta da Alfonso Signorini nella diretta di venerdì avrebbe dovuto insegnare qualcosa a Fausto Leali, dopo lo scivolone su Benito Mussolini. Adesso, invece, dopo essere stato graziato nella prima occasione, il celebre cantautore rischia l’espulsione per razzismo alla luce dell’espressione negro associata a Enock Balotelli. Gli altri inquilini hanno cercato di stigmatizzare subito la sua espressione infelice, ma è servito a ben poco. In attesa della terza puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera, la situazione per Leali è riassumibile nelle quattro parole che Patrizia De Blanck gli ha rivolto pochi secondi dopo il fattaccio: “Mo’ son ca**i tuoi“. Fausto Leali ci ricasca: “Nero è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) La lavata di capo ricevuta da Alfonso Signorini nella diretta di venerdì avrebbe dovuto insegnare qualcosa a, dopo lo scivolone su Benito Mussolini. Adesso, invece, dopo essere stato graziato nella prima occasione, il celebre cantautore rischia l’per razzismo alla luce dell’espressioneassociata a Enock Balotelli. Gli altri inquilini hanno cercato di stigmatizzare subito la sua espressione infelice, ma è servito a ben poco. In attesa della terza puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera, la situazione perè riassumibile nelle quattro parole che Patrizia De Blanck gli ha rivolto pochi secondi dopo il fattaccio: “Mo’ son ca**i tuoi“.ci ricasca: “Nero è ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - AngelaVillani9 : RT @bisciahadid: Inaccettabile che in televisione nel 2020 venga dato spazio a un Fausto Leali che parla del Fascismo con nostalgia e che u… - theladyfrenchy : RT @gilli_federica: In un mondo di fitness people, sii Fausto leali. #GFVIP -