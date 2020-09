‘Emmy Awards 2020’ | tutti i vincitori e i look più belli della serata!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Anche gli Emmy, giunti alla loro 72esima edizione, si sono adattati alla pandemia in corso e sono andati in onda con uno studio completamente vuoto e con i candidati collegati in modalità streaming con il conduttore Jimmy Kimmel. Non per questo però la consegna dei premi è stata priva di emozioni, ma anzi, i protagonisti agghindati a festa anche nei loro salotti di casa hanno atteso con entusiasmo la proclamazione di ciascuna categoria di questo importante premio televisivo. A dominare la scena sul fronte drama è stata Succession, che ha portato a casa il premio di miglior serie dell’anno (ma anche di Miglior Attore, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura), mentre per il genere comedy ha sbancato Schitt’s Creek, una sitcom canadese che narra le vicende di una famiglia di ricchi newyorchesi caduti in disgrazia e ...