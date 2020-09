Ecuador, il vulcano Sangay erutta: ceneri su sei province (Di lunedì 21 settembre 2020) In Ecuador il vulcano Sangay ha intensificato la propria attività eruttiva creando una colonna di lapilli e ceneri alta circa 10 chilometri: ricoperte sei provincie del paese Nelle ultime ventiquattro… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Inilha intensificato la propria attività eruttiva creando una colonna di lapilli ealta circa 10 chilometri: ricoperte sei provincie del paese Nelle ultime ventiquattro… L'articolo proviene da .

