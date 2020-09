Duplice omicidio a Lecce | uccisi in una casa l’arbitro Daniele De Santis e la sua compagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) L’arbitroDee la sua, Eleonora Manta, sono statiinlunedì sera a. I due sono stati raggiunti da diverse coltellate e i vicini hanno riferito di aver visto un uomo fuggire. De, 33 anni, ha arbitrato in LegaPro e nel 2017 aveva esordito in Serie B come quarto uomo in Pisa-Benevento. Il condominio in cui si è consumato ilè quello in cui abitava l’uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris. Secondo una prima ricostruzione, sembra che ci sia stata una violenta lite nell’appartamento, poi il...