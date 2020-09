Di Maio e Toninelli e il selfie contro Costacurta (che sosteneva il no): "Grazie Billy" (Di lunedì 21 settembre 2020) Un selfie con Danilo Toninelli su uno dei terrazzini del palazzo di Montecitorio e la scritta a caratteri cubitali: “Grazie Billy”. Luigi Di Maio, affida ad una storia su Instagram la sua replica sarcastica a Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale che, nei giorni scorsi in un’intervista a La Repubblica, aveva sottolineato il suo “No” per “non vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti”. E, Di Maio, dopo aver incassato la vittoria del Sì, ha scelto di rispondere con un selfie che lo ritrae sorridente, proprio con l’ex ministro delle Infrastrutture. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Uncon Danilosu uno dei terrazzini del palazzo di Montecitorio e la scritta a caratteri cubitali: “”. Luigi Di, affida ad una storia su Instagram la sua replica sarcastica a, ex difensore del Milan e della Nazionale che, nei giorni scorsi in un’intervista a La Repubblica, aveva sottolineato il suo “No” per “non vedere le facce di Ditrionfanti”. E, Di, dopo aver incassato la vittoria del Sì, ha scelto di rispondere con unche lo ritrae sorridente, proprio con l’ex ministro delle Infrastrutture.

HuffPostItalia : Di Maio e Toninelli e il selfie contro Costacurta (che sosteneva il no): 'Grazie Billy' - CarloCalenda : Questo è l’unico paese al mondo dove sono gli elettori a chiedere a un politico di essere incoerente, recitare, non… - Azione_it : I padri costituenti di questa “riforma” si chiamano Grillo, Di Maio e Toninelli. #IoVotoNo è il segnale di chi cred… - OmbraDuca : RT @HuffPostItalia: Di Maio e Toninelli e il selfie contro Costacurta (che sosteneva il no): 'Grazie Billy' - fulvioriccio : RT @HuffPostItalia: Di Maio e Toninelli e il selfie contro Costacurta (che sosteneva il no): 'Grazie Billy' -

L’AQUILA – “C’è la possibilità concreta che, il 15 ottobre, il traforo del Gran Sasso debba chiudere”. La bomba l’ha lanciata il commissario straordinario per la messa in sicurezza dell’acquifero, Cor ...

Occhio agli imbroglioni

Financo Di Maio e Toninelli, come abbiamo documentato sul Giornale di venerdì, avevano bocciato senza appello il taglio dei parlamentari proposto da Matteo Renzi premier nel 2016: «La democrazia non s ...

Sì o No senza entusiasmo

Mai come per questa consultazione le ragioni dei due schieramenti paiono più dettate da tatticismi che da reali convincimenti. Dopo il voltafaccia, defilato il Pd. Favorevoli al taglio dei parlamentar ...

