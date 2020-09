(Di lunedì 21 settembre 2020) Metà dei voti pentastellati in Toscana e in Puglia sono andati al candidato dem garantendogli la probabile

fattoquotidiano : Referendum, la vittoria del Sì completa la riforma sul taglio dei parlamentari: dalla prossima legislatura scendono… - UffiziGalleries : #Buongiorno! Le virtù cardinali accompagnano in trionfo Federigo II da Montefeltro, incoronato dalla Vittoria alata… - Corriere : #Referendum La vittoria del 'Sì' implica la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, secondo quanto pre… - fisco24_info : Dalla vittoria di Zingaretti alla sconfitta di Salvini: chi ha vinto e chi ha perso le elezioni: Metà dei voti pent… - IesuAnna : RT @marieta99044909: la dx è la sx: -la dx, in caso di sconfitta si alza e si dice pronta a ricominciare -la sx si strappa i capelli e appl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla vittoria

Il Sole 24 ORE

A destra, tutto è in discussione: la sconfitta della Lega in Toscana è innanzitutto di Salvini, così come la vittoria in Veneto è essenzialmente di Zaia. Insidiato dall’interno, mortificato, appunto, ...La “casta” è servita, avrebbero gioito Di Battista e Di Maio ancora un paio di anni fa. Ma in fondo, quale altro esito sarebbe stato possibile con tutta la “casta” schierata contro se stessa? Sia come ...