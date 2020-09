CROLLA PALAZZO DI TRE PIANI, ALMENO 10 MORTI: SOCCORSI IN CORSO. IL VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) L'edificio era stato costruito trent'anni fa e necessitava di riparazioni, che secondo le autorità non sono state eseguite a causa della pandemia. #VIDEO ALLA FINE DELL' ARTICOLO Sono ALMENO dieci le persone morte nel crollo di un edificio di tre PIANI nella zona di Patel Compound a Bhiwandii, nello Stato del Maharashtra, India. Le operazioni sul posto proseguono. Tra gli 11 che sono stati salvati dalla squadra della National Disaster Response Force (NDRF), anche un bambino piccolo. Una ventina di persone sono state salvate dai cittadini accorsi in aiuto e restano ancora un numero imprecisato di residenti intrappolati. L'edificio aveva 24 appartamenti e più di 30 anni, secondo Pankaj Ashiya, commissario della Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation (BNCMC) necessitava di riparazioni, che secondo le ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 settembre 2020) L'edificio era stato costruito trent'anni fa e necessitava di riparazioni, che secondo le autorità non sono state eseguite a causa della pandemia. #ALLA FINE DELL' ARTICOLO Sonodieci le persone morte nel crollo di un edificio di trenella zona di Patel Compound a Bhiwandii, nello Stato del Maharashtra, India. Le operazioni sul posto proseguono. Tra gli 11 che sono stati salvati dalla squadra della National Disaster Response Force (NDRF), anche un bambino piccolo. Una ventina di persone sono state salvate dai cittadini accorsi in aiuto e restano ancora un numero imprecisato di residenti intrappolati. L'edificio aveva 24 appartamenti e più di 30 anni, secondo Pankaj Ashiya, commissario della Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation (BNCMC) necessitava di riparazioni, che secondo le ...

raspa90 : RT @repubblica: India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiornamento dell… - Kiarachanel88 : RT @repubblica: India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiornamento dell… - repubblica : India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiorname… - sparklippope : è possibile che ogni volta che quella pora crista fa sesso succede qualcosa? 1-il tipo perde l’anima 2-il tipo la u… - Le_Baron__Rouge : RT @M_da_CB: @disinformatico @FreakManVirtue @cicap La versione tecnica per la quale un palazzo crolla per un incendio di uno schedario. E… -