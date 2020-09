Covid, un appello ai connazionali a Londra: impariamo dagli errori per proteggere la nostra quotidianità (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Regno Unito si trova nel bel mezzo di una seconda ondata da contagi da Covid-19, in particolare nelle città del Nord-Est e Nord-Ovest. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato che la capitale tra qualche giorno si troverà in una situazione molto simile alle aree più colpite. Per questa ragione, il sindaco laburista ha comunicato al n. 10 di Downing Street la possibilità di stabilire delle nuove misure restrittive in città, come per esempio il coprifuoco dopo le 22 per i pub e il divieto di assembramenti tra diversi nuclei familiari. Secondo Khan, è prioritario arginare la diffusione del virus con ulteriori misure per evitare un secondo lockdown, che certamente darebbe un ulteriore duro colpo all’economia della grande metropoli. Molte imprese e piccole attività sono già fallite mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Regno Unito si trova nel bel mezzo di una seconda ondata da contagi da-19, in particolare nelle città del Nord-Est e Nord-Ovest. Il sindaco diSadiq Khan ha annunciato che la capitale tra qualche giorno si troverà in una situazione molto simile alle aree più colpite. Per questa ragione, il sindaco laburista ha comunicato al n. 10 di Downing Street la possibilità di stabilire delle nuove misure restrittive in città, come per esempio il coprifuoco dopo le 22 per i pub e il divieto di assembramenti tra diversi nuclei familiari. Secondo Khan, è prioritario arginare la diffusione del virus con ulteriori misure per evitare un secondo lockdown, che certamente darebbe un ulteriore duro colpo all’economia della grande metropoli. Molte imprese e piccole attività sono già fallite mentre ...

clikservernet : Covid, un appello ai connazionali a Londra: impariamo dagli errori per proteggere la nostra quotidianità - Noovyis : (Covid, un appello ai connazionali a Londra: impariamo dagli errori per proteggere la nostra quotidianità) Playhit… - RedattoreSocial : Un morto su 5 da #Covid in Italia era un paziente con demenza. I risultati di uno studio condotto in 9 Paesi. Oggi… - albe_medinelli : RT @VaeVictis: Appello di medici internazionali contro la follia #covid. #allahuakbar #covidterrorism - Un_e_DesDeux : @milenaparotti @PinarPinzuti ??a Montpellier è stata la nostra prima volta ed è stato magico! Se*senza nessun appell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Coronavirus, positivo un dipendente dell’Ufficio Unep della Corte di Appello di Palermo Giornale di Sicilia Inizio scuola 2020, tre consigli pratici per bambini e genitori

Auguri, auguri a tutti i genitori, agli insegnanti, ai bambini che dal 14 settembre riprendono le attività scolastiche. Dopo questo lock-down incredibile, dopo questa situazione pazzesca da un punto ...

Enorme incendio in ditta rifiuti ad Aviano: “State in case e chiudete le finestre”

Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: "State a casa con le finestre chiuse" Un vasto incendio è divampato in una azienda di rifiuti ad Aviano nella serata di oggi, sabato 19 settembre. Le fia ...

Coronavirus, Usa verso i 200 mila morti. Metà della Francia è “zona rossa”. Madrid: nuove restrizioni per 850mila cittadini

Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi dati della John Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi La pandemia da coronavirus ha provocato 960 mila vittime in tutto il mondo e su ...

Auguri, auguri a tutti i genitori, agli insegnanti, ai bambini che dal 14 settembre riprendono le attività scolastiche. Dopo questo lock-down incredibile, dopo questa situazione pazzesca da un punto ...Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: "State a casa con le finestre chiuse" Un vasto incendio è divampato in una azienda di rifiuti ad Aviano nella serata di oggi, sabato 19 settembre. Le fia ...Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi dati della John Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi La pandemia da coronavirus ha provocato 960 mila vittime in tutto il mondo e su ...