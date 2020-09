"Cosa sarà la Lega, da domani". Sconfitto chi? Salvini rompe il silenzio: la cruda verità, in questa cifre (Di lunedì 21 settembre 2020) Sconfitto chi? La Lega è primo partito, e per distacco, a livello nazionale. Ma non solo: 15 regioni su 20 sono governate dal centrodestra. Cadono le Marche: previsto, certo, ma non scontato. Soprattutto nelle proporzioni. Ovvio, c'è rammarico tra le opposizioni per la Toscana e la Puglia, dove la vittoria sembrava possibile e invece è sfuggita con un certo margine di svantaggio. Forse, l'errore è stato quello di caricare di troppe aspettative l'esito di quelle due consultazioni. Ma per Matteo Salvini è già acqua passata. Si guarda al futuro. Con profondo e giustificato ottimismo. Il primo commento, il leader della Lega, lo affida a Facebook: sorrisone stampato in faccia e cartello in mano che, semplicemente, recita "grazie". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)? Laè primo partito, e per distacco, a livello nazionale. Ma non solo: 15 regioni su 20 sono governate dal centrodestra. Cadono le Marche: previsto, certo, ma non scontato. Soprattutto nelle proporzioni. Ovvio, c'è rammarico tra le opposizioni per la Toscana e la Puglia, dove la vittoria sembrava possibile e invece è sfuggita con un certo margine di svantaggio. Forse, l'errore è stato quello di caricare di troppe aspettative l'esito di quelle due consultazioni. Ma per Matteoè già acqua passata. Si guarda al futuro. Con profondo e giustificato ottimismo. Il primo commento, il leader della, lo affida a Facebook: sorrisone stampato in faccia e cartello in mano che, semplicemente, recita "grazie". E ...

