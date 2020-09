Coronavirus, un bimbo positivo alla primaria di Vizzolo Predabissi: tutti in quarantena (Di lunedì 21 settembre 2020) Vizzolo Predabissi, Milano,, 21 settembre 2020 - Un bambino è risultato positivo al Covid , scatta la quarantena per le insegnanti e 23 alunni della classe. È successo alla scuola primaria Carducci, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020), Milano,, 21 settembre 2020 - Un bambino è risultatoal Covid , scatta laper le insegnanti e 23 alunni della classe. È successoscuolaCarducci, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimbo Coronavirus, un bimbo positivo alla primaria di Vizzolo Predabissi: tutti in quarantena Il Giorno Coronavirus Ascoli Piceno, bimbo positivo. Chiude la scuola a Folignano

Ascoli Piceno, 21 settembre 2020 - Oggi e domani resterà chiusa la scuola dell’Infanzia e Primaria a Folignano, dov’è stato rilevato un bambino positivo al coronavirus. Ieri il sindaco Matteo Terrani ...

Coronavirus, altri casi di positività nelle scuole: in quarantena studenti all’Isi Pertini e alla media Chelini

Si allarga il campo delle positività al coronavirus negli istituti scolastici. Dopo la Orsi La Pira di Porcari, infatti, casi sono stati riscontrati al Pertini di Lucca e alla Chelini di San Vito. In ...

Coronavirus, cinque i bambini contagiati in Irpinia nella seconda ondata

La scuola è alle porte e la preoccupazione dei genitori è tanta. Si teme un rischio di contagi. In Irpinia, da quando è iniziata la seconda ondata dei casi legati al Covid-19, sono cinque i bambini co ...

