Con il monopattino in autostrada: ragazzo sfreccia di notte sulla Roma-L’Aquila (Di lunedì 21 settembre 2020) Pizzicato a sfrecciare con il monopattino elettrico, di notte, sull’autostrada A24: quando la moda dei mezzi ecologici diventa motivo di guida selvaggia sulle strade di Roma. Economico, ecologico e poco ingombrante: sono in molti ad aver ponderato l’acquisto di un monopattino elettrico, soprattutto coloro che vivono nelle grandi città. Eppure, nonostante siano considerati tra i … L'articolo Con il monopattino in autostrada: ragazzo sfreccia di notte sulla Roma-L’Aquila proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Pizzicato are con ilelettrico, di, sull’A24: quando la moda dei mezzi ecologici diventa motivo di guida selvaggia sulle strade di. Economico, ecologico e poco ingombrante: sono in molti ad aver ponderato l’acquisto di unelettrico, soprattutto coloro che vivono nelle grandi città. Eppure, nonostante siano considerati tra i … L'articolo Con ilindi-L’Aquila proviene da www.meteoweek.com.

NicolaPorro : Geniale @Capezzone:#Conte si faccia spiegare dal figlio il disastro della #scuola.Gli assassini di #WillyMonteiro c… - lochiediame : Non bisogna multarli quelli che vanno con il monopattino in autostrada.... bisogna sottoporli a visita psichiatrica. - scintillerosse : esistono cretini a piedi, in bici, in motorino, in moto, in auto, con l'auto treno e tutto quello che volete se un… - Mimosa13Me : In autostrada con il monopattino. Mettiamo fine a questa follia! Vietare assolutamente queste cazzate! #GovernodellaVergogna - SharingMob : ?? Oggi dalle 15 in diretta su Facebook o sul sito #lesscars: 'I servizi di #scootersharing e #monopattino-sharing i… -