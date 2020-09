Ci ha insegnato a lottare sempre per i diritti (Di lunedì 21 settembre 2020) Esprimo il cordoglio mio personale e della città di Napoli per la morte di Rossana Rossanda, fondatrice de Il Manifesto. Il manifesto lo leggo da quando avevo 16 anni. Lei da sempre è stata anima e corpo del giornale. Intellettuale e giornalista rigorosa, profonda, sensibile, netta, dura. Militante per una vita, mai conformista. Ho amato il pensiero antagonista anche grazie a Rossana. Se ne va un pezzo del comunismo libertario. Al manifesto va il mio pensiero con l’augurio di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) Esprimo il cordoglio mio personale e della città di Napoli per la morte di Rossana Rossanda, fondatrice de Il Manifesto. Il manifesto lo leggo da quando avevo 16 anni. Lei daè stata anima e corpo del giornale. Intellettuale e giornalista rigorosa, profonda, sensibile, netta, dura. Militante per una vita, mai conformista. Ho amato il pensiero antagonista anche grazie a Rossana. Se ne va un pezzo del comunismo libertario. Al manifesto va il mio pensiero con l’augurio di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

SBK, Gerloff: “Il podio è per Hayden, lui mi ha insegnato a essere pilota”

Che dire, giù il cappello per questo Garrett Gerloff. Si è presentato ai blocchi di partenza di questo Mondiale senza conoscere le piste e alla sua prima stagione ha centrato addirittura il podio. Non ...

La storia di Dario, bullizzato perché gay e obeso: "Ho pensato al suicidio ma ho scelto di lottare"

La storia di Dario, bullizzato perché è gay e obeso: "Piangevo sempre, ho tentato il suicidio" È la storia di Dario, vittima di bullismo perché omosessuale. Da quando era un piccolo studente subiva at ...

