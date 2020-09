Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per falso ideologico (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi per falso ideologico in atto pubblico con l’accusa di aver omesso un debito contratto con la società di gestione Ream nel bilancio della città. Insieme a lei, per omessa segnalazione, sono stati condannati rispettivamente a sei e otto mesi l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Le tre le persone coinvolte hanno fatto richiesta di rito abbreviato e Appendino beneficerà anche della sospensione condizionale della pena. In linea al codice etico del suo partito, il Movimento 5 stelle, la sindaca ha già confermato ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)La sindaca di Torino,, èa seiperin atto pubblico con l’accusa di aver omesso un debito contratto con la società di gestione Ream nel bilancio della città. Insieme a lei, per omessa segnalazione, sono stati condannati rispettivamente a sei e ottol’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Le tre le persone coinvolte hanno fatto richiesta di rito abbreviato ebeneficerà anche della sospensione condizionale della pena. In linea al codice etico del suo partito, il Movimento 5 stelle, la sindaca ha già confermato ...

