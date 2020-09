Campania | De Luca stravince e travolge i suoi storici avversari

(Di lunedì 21 settembre 2020) Vincenzo De, governatore uscente dellae candidato del centrosinistra con 15 liste a suo sostegno,le elezioni regionali e prosegue la sua guida di Palazzo Santa Lucia. Gli exit poll e le prime proiezioni hanno confermato le previsioni della vigilia che lo davano per vittorioso. Una campagna elettorale tutta in salita per iche hanno dovuto principalmente fare i conti con il picco di gradimento e popolarità raggiunto dall'ex sindaco di Salerno soprattutto nel periodo del lockdown, quando le sue tradizionali dirette Facebook del venerdì contavano migliaia di visualizzazioni. Un consenso progressivo incassato da più parti dell'elettorato, anche quello non tipicamente di sinistra, considerando anche che le liste che lo appoggiano sono veramente ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - lorepregliasco : Due i risultati che al momento appaiono davvero eclatanti: il Veneto, con Zaia oltre il 70%, e la Campania, con De… - Carmela_oltre : RT @lercionotizie: #ultimora Campania. De Luca vince e annuncia: 'Quarantena obbligatoria per chi ha votato Caldoro' - cristin36447448 : RT @doluccia16: La Campania è contenta di Di Luca. ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

di Francesco Acquaroli nelle Marche e di Vincenzo De Luca (centrosinistra) in Campania. Ancora più incerta la lotta in Puglia fra Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Si tratta di primi dati che, ...Mentre il Sì ha vinto al referendum, nelle regioni il centrodestra ha stravinto nel Veneto ma non è riuscito a prendersi Puglia e Toscana: tutte le notizie, man mano che arrivano Alle 15 hanno chiuso ...I primi exit poll per le regionali vedono il centrodestra in vantaggio in Veneto, Liguria e Marche. La Campania resta a De Luca (centrosinistra) Urne chiuse e prime proiezioni per l'election day. Per ...