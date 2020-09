Atalanta | il punto sui giocatori in prestito Già 31 hanno una maglia | e 3 hanno detto «addio» a quella nerazzurra

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il calcio riparte per la stagione 2020/21. I modi non sono esattamente quelli a cui eravamo abituati ma i cambiamenti di date e di modalità si sono resi necessari a causa del momento unico che il pianeta sta vivendo. Cambiamenti ...

Ci siamo. Ancora poche ore e la terza punta del tridente di fuoco vestirà nerazzurro. Con Sam Lammers si chiude-forse-il mercato della Dea, in attesa di qualche ...La giostra del calcio di massima serie è ripartita nel fine settimana appena trascorso. Una prima giornata che tuttavia vede mancare all’appello ancora quattro gare, una delle quali si disputa questa ...Grandi manovre di mercato in casa Pescara. "Lunedì prossimo è previsto l’arrivo in città del terzino mancino polacco Pawel Jaroszynski, classe ’94 ex Salernitana e Chievo, prelevato dal Genoa in prest ...