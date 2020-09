Tu Si Que Vales 2020 | Duo Kaos video e gallery

(Di domenica 20 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 19 settembre, abbiamo visto anche il Duo, coppia di acrobati di 31 e 34 anni composta da una ragazza italiana e da un ragazzo originario del Guatemala che si sono esibiti su una bicicletta e sulle note di “Io e te” di Vasco Rossi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro quattro sì. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione del Duonella puntata di Tu Si Quedi stasera.Duoa Tu sì ...

blogtivvu : Ascolti Tv 19 settembre, Ballando con le stelle contro Tu si que vales: chi ha vinto? Ecco i dati auditel - FQMagazineit : Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano: “Ballo con una donna, basta polemiche. Avrei voluto nascere senza sess… - enrick81 : RT @famigliasimpson: @OltreTv @enrick81 @misterf_tweets @Tvottiano @napoliforever89 @CIAfra73 @SfideTv @fabiofabbretti @tw_fyvry @Federic01… - famigliasimpson : @OltreTv @enrick81 @misterf_tweets @Tvottiano @napoliforever89 @CIAfra73 @SfideTv @fabiofabbretti @tw_fyvry… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle, Tu si Que Vales | Dati Auditel, 19 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Que Vales

C'era molta attesa per capire cosa sarebbe successo nella prima serata in cui si scontravano due giganti televisivi come "Ballando con le stelle" che ha debuttato su Rai1 e "Tu sì que vales" che invec ...Su Canale 5 la seconda puntata di Tu si que vales a 3,686 milioni ed il 22,6% di share. Su Rai1 per la prima puntata di Ballando con le stelle 3,4 milioni e 22,1%. Sul terzo gradino del podio i telefi ...Tu Si Que Vales 2020 torna in onda con la seconda puntata stasera sabato 19 settembre sempre su Canale 5. Il programma che si svolge in 12 appuntamenti, vede alla conduzione ormai un trio ben consolid ...