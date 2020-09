Serie A, Genoa-Crotone 4-1: rossoblu travolgenti con Destro e Pandev, pitagorici asfaltati (Di domenica 20 settembre 2020) Inizio col botto per il nuovo Genoa di Rolando Maran: 4-1 al Crotone che riabbraccia la Serie A con una pesante sconfitta.I rossoblu hanno mostrato una condizione fisica davvero invidiabile e si sono subito portati avanti al 6' con il ritorno al gol di Mattia Destro che brucia Cordaz con un tocco ravvicinato su assist di Ghiglione. Il raddoppio dei padroni di casa è un pezzo di bravura di Goran Pandev che sigla il 2-0 con un delizioso colpo sotto dopo essersi fatto beffe delle difesa avversaria che non è salita al momento giusto. Al 28' sono i pitagorici ad andare in gol con Riviere che sfrutta il servizio di Molina e trafigge Perin, trascorrono però solo 6 minuti ed ecco la rete di Zappacosta che silura Cordaz con un Destro da ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Inizio col botto per il nuovodi Rolando Maran: 4-1 alche riabbraccia laA con una pesante sconfitta.Ihanno mostrato una condizione fisica davvero invidiabile e si sono subito portati avanti al 6' con il ritorno al gol di Mattiache brucia Cordaz con un tocco ravvicinato su assist di Ghiglione. Il raddoppio dei padroni di casa è un pezzo di bravura di Goranche sigla il 2-0 con un delizioso colpo sotto dopo essersi fatto beffe delle difesa avversaria che non è salita al momento giusto. Al 28' sono iad andare in gol con Riviere che sfrutta il servizio di Molina e trafigge Perin, trascorrono però solo 6 minuti ed ecco la rete di Zappacosta che silura Cordaz con unda ...

