Pompeo annuncia il ripristino delle sanzioni Onu all' Iran | ma l' Ue lo gela | Non può farlo

Le sanzioni dell'Onu contro l'Iran torneranno in vigore domenica: l'annuncio del segretario di Stato americano Mike Pompeo spiazza le Nazioni Unite e fa insorgere l'Unione europea, che subito chiarisce: "Washington si è ritirata unilateralmente dall'accordo, non può farlo"."Oggi, gli Stati Uniti accolgono con favore il ritorno di praticamente tutte le sanzioni Onu precedentemente revocate contro la Repubblica islamica dell'Iran, il principale sponsor mondiale del terrorismo e dell'antisemitismo", ha affermato Pompeo, in una dichiarazione che ha generato confusione e fastidio nelle principali capitali europee.

