Parma-Napoli 0-2 | Mertens e Insigne stendono i ducali

Leggi su zon

(Di domenica 20 settembre 2020) Al Tardini,termina 2-0 per i partenopei.ednella ripresa sbrigano la pratica ducale. Esordio in A per Osimhenapre la domenica della prima giornata di Serie A 2020/21. Nel lunch-match, i partenopei si impongono per 2-0 sulla squadra di Fabio Liverani, grazie alle reti di Driese Lorenzo. La partita Nella prima gara ufficiale a porte aperte in Italia dall’avvento del Coronavirus ad oggi, i 1000 spettatori presenti al Tardini sbadigliano a lungo nel caldo pomeriggio emiliano. Le due squadre non regalano alcuna emozione per tutto il primo tempo: ilfa la partita con un lungo possesso palla ma non arriva mai a concludere verso la porta. Il...