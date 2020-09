Nuova illuminazione a Porta Pia (Di domenica 20 settembre 2020) In occasione dei 150 anni dalla presa di Porta Pia e’ stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione di Piazzale di Porta Pia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell’annessione della Citta’ al Regno di Italia e della successiva proclamazione di Roma Capitale. L’evento si e’ tenuto ieri sera alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabile illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia e’ stato proiettato il tricolore sul monumento. L’appuntamento, inoltre, e’ stato impreziosito dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Roma e dal duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni. Il progetto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) In occasione dei 150 anni dalla presa diPia e’ stato inaugurato il nuovo impianto didi Piazzale diPia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell’annessione della Citta’ al Regno di Italia e della successiva proclamazione di Roma Capitale. L’evento si e’ tenuto ieri sera alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabilepubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia e’ stato proiettato il tricolore sul monumento. L’appuntamento, inoltre, e’ stato impreziosito dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Roma e dal duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni. Il progetto ...

