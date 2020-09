Muore d'infarto candidato al comune di Ariano Irpino (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Ucciso da un infarto un candidato al consiglio comunale di Ariano Irpino, aveva appena finito di lavorare lavorato al ripristino della viabilità per un incidente avvenuto la notte scorsa tra Carife e Vallata. Anselmo Josè La Manna, 58 anni di origini venezuelane, era conosciuto per le sue battaglie ambientaliste. Nel 2008 capeggiò la rivolta contadina tra Ariano Irpino e Savignano Irpino per evitare che in contrada Pustarza venisse realizzata una discarica nel periodo più critico dell'emergenza rifiuti. Salì sulla cabina di un trattore e condusse una ventina di mezzi fino al luogo dove erano in corso i carotaggi con i tecnici blindati da un cordone di mezzi di polizia e carabinieri. Riuscì ad accerchiare ... Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Ucciso da ununal consiglio comunale di, aveva appena finito di lavorare lavorato al ripristino della viabilità per un incidente avvenuto la notte scorsa tra Carife e Vallata. Anselmo Josè La Manna, 58 anni di origini venezuelane, era conosciuto per le sue battaglie ambientaliste. Nel 2008 capeggiò la rivolta contadina trae Savignanoper evitare che in contrada Pustarza venisse realizzata una discarica nel periodo più critico dell'emergenza rifiuti. Salì sulla cabina di un trattore e condusse una ventina di mezzi fino al luogo dove erano in corso i carotaggi con i tecnici blindati da un cordone di mezzi di polizia e carabinieri. Riuscì ad accerchiare ...

AGI - Ucciso da un infarto un candidato al consiglio comunale di Ariano Irpino, aveva appena finito di lavorare lavorato al ripristino della viabilità per un incidente avvenuto la notte scorsa tra Car ...

E' morto a soli 22 anni Christian Dell'Aversano, giovane calciatore della Boys Melito. Ieri sera il ragazzo giocava una partitella quando si è accasciato a terra, probabilmente in seguito a un infarto ...

CELANO – Questa mattina è morto in modo improvviso all’età di 59 anni Domenico Carusi, dirigente Pd marsicano. Nulla lasciava presagire questo tragico evento. Fino a ieri sera ha coordinato tutte le f ...

