Live Non è la D'Urso: ospiti e anticipazioni 20 settembre 2020

Torna domenica 20 settembre 2020 Live Non è la D'Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento.

Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti ci saranno Asia Argento e Anna Lou Castoldi insieme in tv per la prima volta. Dopo il ritiro "flash" dal Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento affronterà le cinque temutissime sfere. Ancora, assisteremo a una rivelazione choc su Patrizia De Blanck, la polemica sul corpo delle donne ...

