Da oggi gli stadi di Serie A potranno ospitare fino a mille spettatori (Di domenica 20 settembre 2020) Da oggi le squadre di Serie A potranno ospitare fino a mille spettatori nei loro stadi, secondo quanto annunciato sabato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le ordinanze partite da Emilia-Romagna e Veneto, infatti, sono state estese a tutto il Leggi su ilpost (Di domenica 20 settembre 2020) Dale squadre dinei loro, secondo quanto annunciato sabato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le ordinanze partite da Emilia-Romagna e Veneto, infatti, sono state estese a tutto il

matteosalvinimi : Buona domenica, Amici. Oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15 tocca a voi. Viva il libero e sano es… - NicolaPorro : Geniale @Capezzone:#Conte si faccia spiegare dal figlio il disastro della #scuola.Gli assassini di #WillyMonteiro c… - FidanzaCarlo : Su @Libero_official di oggi la mia denuncia sulle follie #antirazziste dell’Ue. Difenderemo gli #europei di ogni co… - Fantaliz837 : RT @thewaterflea: @b_baolo Per @borghi_claudio e tutti gli interessati: fra i santi del giorno oggi la Chiesa ricorda Santa Susanna di Eleu… - pezslaugh : RT @sy_healthy: Oggi si vota per un referendum costituzionale ed è la 4^ volta nella storia della repubblica. Non è previsto quorum: vincer… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi gli Oggi gli italiani ai seggi in mascherina Scrutatori in fuga, arruolati gli studenti La Stampa Dal "mini-liceo" alla Normale, il sogno di Nicole si avvera: "Grazie a chi ha creduto in me"

La diciottenne vive a Castelnuovo ed è una delle 28 “matricole” nella classe di Lettere. La dirigente Iolanda Bocci: «Riconoscimento importante anche per l’Ariosto di Barga» LUCCA. Nicole Viviani ce l ...

Se Google si occupa della nostra salute

Nell’iniqua società digitale di oggi il potere finisce regolarmente nelle mani di chi ne ha già troppo Purtroppo gli attuali strumenti dell’antitrust non sono efficaci con l’economia digitale. Lo ...

ELEZIONI: ELETTORI ALLE URNE PER I REFERENTUM, SI VOTA ANCHE IN QUARANTENA

Oggi e domani lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corris ...

La diciottenne vive a Castelnuovo ed è una delle 28 “matricole” nella classe di Lettere. La dirigente Iolanda Bocci: «Riconoscimento importante anche per l’Ariosto di Barga» LUCCA. Nicole Viviani ce l ...Nell’iniqua società digitale di oggi il potere finisce regolarmente nelle mani di chi ne ha già troppo Purtroppo gli attuali strumenti dell’antitrust non sono efficaci con l’economia digitale. Lo ...Oggi e domani lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corris ...