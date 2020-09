Covid, focolaio in una struttura medica: metà degli operatori contagiati (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – focolaio di Covid-19 per un centro medico riabilitativo con sede a Miano. Lo screening sui dipendenti ha accertato che metà dell’equipe di lavoro è positiva al coronavirus. Tutti però risultano essere asintomatici. La struttura, specializzata nella cura alla scoliosi, è stata chiusa per motivi precauzionale sarà sottoposta a sanificazione. Previsto anche in contact tracking, ovvero un’indagine epidemiologica per rintracciare tutti coloro che sono entrati in contatto con gli operatori positivi. Questi ultimi sono attualmente in quarantena domiciliare obbligatoria. L'articolo Covid, focolaio in una struttura medica: metà degli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di-19 per un centro medico riabilitativo con sede a Miano. Lo screening sui dipendenti ha accertato che metà dell’equipe di lavoro è positiva al coronavirus. Tutti però risultano essere asintomatici. La, specializzata nella cura alla scoliosi, è stata chiusa per motivi precauzionale sarà sottoposta a sanificazione. Previsto anche in contact tracking, ovvero un’indagine epidemiologica per rintracciare tutti coloro che sono entrati in contatto con glipositivi. Questi ultimi sono attualmente in quarantena domiciliare obbligatoria. L'articoloin una: metà...

Il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito ha parlato dei contagi covid rilevati nelle ultime settimane, specificando che l’aumento non dipenderà dal rientro a scuola dei ragazzi. L’ ...

Ieri prima giornata di test rapidi al drive-in di Formia e in serata sono arrivati i numeri delle verifiche su quello che viene considerato il piccolo focolaio del Golfo di Gaeta. Su 407 test effettua ...

Quella finita ieri, dati alla mano, è stata come crescita di casi da coronavirus in Sicilia la seconda peggiore settimana da quando è iniziata l’epidemia. Ben 666 in sette giorni, una media di circa 9 ...

