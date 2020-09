Clamoroso all’Al-Hilal, 26 positivi ma la partita si gioca (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo il periodo di lockdown, le competizioni sportive sono ripartite sotto regole sanitaria ben precise. I giocatori sono monitorati e i tamponi sono continui per tenere monitorato lo stato di salute degli atleti.AL-Hilal, 26 positivi IN SQUADRA MA SI giocacaption id="attachment 781593" align="alignnone" width="300" Giovinco (instagram)/captionHa del Clamoroso quello che arriva in queste ore dall'Al-Hilal. La squadra in cui milita anche Sebastian Giovinco ha riscontrato ben 26 casi di positività in squadra, ma la partita in programma domenica si è regolarmente svolta. Nelle ultime ore anche l'attaccante italiano è risultato positivo al virus. Per la partita l'allenatore dell'Al-Hilal potrà ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo il periodo di lockdown, le competizioni sportive sono ripartite sotto regole sanitaria ben precise. Itori sono monitorati e i tamponi sono continui per tenere monitorato lo stato di salute degli atleti.AL-, 26IN SQUADRA MA SIcaption id="attachment 781593" align="alignnone" width="300" Giovinco (instagram)/captionHa delquello che arriva in queste ore dall'Al-. La squadra in cui milita anche Sebastian Giovinco ha riscontrato ben 26 casi dità in squadra, ma lain programma domenica si è regolarmente svolta. Nelle ultime ore anche l'attaccante italiano è risultato positivo al virus. Per lal'allenatore dell'Al-potrà ...

Specialone631 : @matteorenzi Capisco che si prova a salvare la Toscana dal ribaltone clamoroso ma non mi pare che Salvini abbia par… - Edorsi53 : @FabrizioSapia @Andre_Dalma #Junior è fuori concorso, direi. Nei quindici anni di #Cairo, sarebbe il colpo più clam… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Asamoah- #Dalbert - #Godin #Vecino sul mercato, in entrata #Vidal e #Darmian per ora all'… - NicolaDePa1 : RT @michele_geraci: Clamoroso al Cibali! Dopo #Calenda #DeRomanis #Marattin, mi trovo d'accordo pure con @PaolaTavernaM5S ?????? Chi sara' i… - vincenzino80 : RT @michele_geraci: Clamoroso al Cibali! Dopo #Calenda #DeRomanis #Marattin, mi trovo d'accordo pure con @PaolaTavernaM5S ?????? Chi sara' i… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso all’Al Clamoroso al Taranto: il capitano D'Agostino fuori dal progetto tecnico Corriere di Taranto