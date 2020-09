Balotelli in visita in Sicilia: fan in delirio e assembramenti: interviene anche la polizia (Di domenica 20 settembre 2020) In attesa di trovare una squadra che possa dargli la possibilità di giocare con costanza in questa stagione, Mario Balotelli movimenta il sabato notte della Movida Siciliana. Ospite di un affollato locale della piazza Giorgio Boris Giuliano, Super Mario, seppur involontariamente, ha creato un po' di scompiglio in città. Come srive l'account Facebook Piazzaindiretta, che mostra anche le immagini di quanto accaduto, molti fan si sono accorti della presenza del noto centravanti e hanno provato a vederlo e, magari, scattarsi qualche foto.Balotelli: interviene la poliziacaption id="attachment 855047" align="alignnone" width="522" Balotelli (getty images)/captionCentinaia di fan hanno atteso di poter vedere Balotelli che si trovava in Piazza ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) In attesa di trovare una squadra che possa dargli la possibilità di giocare con costanza in questa stagione, Mariomovimenta il sabato notte della Movidana. Ospite di un affollato locale della piazza Giorgio Boris Giuliano, Super Mario, seppur involontariamente, ha creato un po' di scompiglio in città. Come srive l'account Facebook Piazzaindiretta, che mostrale immagini di quanto accaduto, molti fan si sono accorti della presenza del noto centravanti e hanno provato a vederlo e, magari, scattarsi qualche foto.lacaption id="attachment 855047" align="alignnone" width="522"(getty images)/captionCentinaia di fan hanno atteso di poter vedereche si trovava in Piazza ...

Genoa, parla Faggiano: 'Ho stalkerizzato Pjaca, lui e Zappacosta hanno firmato. Su Balotelli...'

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato ai giornalisti, affrontando diversi argomenti di mercato, tra cui il doppio arrivo di Zappacosta e P ...

Genoa, Faggiano: "Ecco quando arrivano Pjaca e Zappacosta"

Conferenza stampa per Daniele Faggiano, che ha incontrato i giornalisti per fare il punto sul mercato del Grifone. Il dirigente del Genoa ha parlato degli imminenti arrivi di Pjaca e Zappacosta, così ...

Faggiano: «Pjaca e Zappacosta hanno firmato. Arriveranno altri tre giocatori»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il ds del Genoa, Daniele Faggiano, ha fatto il sunto mercato del Grifone in una conferenza stampa al Ferraris: «Alcune trattative sono sa ...

