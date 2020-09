Alunno positivo al De Merode. Chiuso liceo vip (Di domenica 20 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Chiuso per Covid il San Giuseppe De Merode, liceo vip della capitale in piazza di Spagna. Chiuso per Covid il San Giuseppe De Merode, liceo vip della capitale in piazza di Spagna. Un Alunno dello scientifico è risultato positivo e il prestigioso istituto ha deciso di lasciare a casa tutti gli studenti dei licei fino al primo ottobre. In realtà la Asl aveva chiesto l'isolamento della sola classe del ragazzo e dei professori che avevano avuto rapporti con lui, ma il preside ha deciso per precauzione di chiudere tutte le aule dello scientifico e del classico. Gli alunni continueranno a seguire le lezioni con la didattica a distanza, poiché anche alcuni professori sono stati posti in quarantena, e saranno ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Patricia Tagliaferriper Covid il San Giuseppe Devip della capitale in piazza di Spagna.per Covid il San Giuseppe Devip della capitale in piazza di Spagna. Undello scientifico è risultatoe il prestigioso istituto ha deciso di lasciare a casa tutti gli studenti dei licei fino al primo ottobre. In realtà la Asl aveva chiesto l'isolamento della sola classe del ragazzo e dei professori che avevano avuto rapporti con lui, ma il preside ha deciso per precauzione di chiudere tutte le aule dello scientifico e del classico. Gli alunni continueranno a seguire le lezioni con la didattica a distanza, poiché anche alcuni professori sono stati posti in quarantena, e saranno ...

