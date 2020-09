Aereo precipitato nel Cremonese | due morti

Leggi su newsmondo

(Di domenica 20 settembre 2020) Unnel. Morto il pilota e un paracadutista. Aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica. CASTELVERDE (CREMONA) – Tragedia nelle prime ore di domenica 20 settembre 2020 neldove una nove posti ènel comune di Castelverde. Il bilancio è molto grave: due. Le vittime sono il pilota e un paracadutista mentre cinque colleghi di quest’ultimo sono riusciti a lanciarsi prima dell’impatto. Il velivolo, destinato al trasporto dei paracadutisti, era decollato dall’Aerclub del Migliaro ed era in volo quando, per motivi ancora da accertare, èprendendo fuoco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a far perdere ...